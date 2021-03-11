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Суд в Карелии оштрафовал главу Сортавалы за волокиту и бюрократию

Новости. Общество
14:40, 12 Марта 2021
фото: © Анастасия Осипова
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Глава Сортавалы привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы провела проверку соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности органов местного самоуправления.

Установлено, что в ноябре 2020 года в администрацию Сортавалы поступило коллективное обращение в связи с ненадлежащим состоянием автомобильной дороги по ул. 2-ая Гористая.

Согласно требованиям Федерального закона при рассмотрении обращения государственным органом гражданин имеет право получать письменный ответ по существу поставленных вопросов. Орган местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, а также дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

В нарушение указанных требований ответ по существу поставленных в обращении вопросов горожанам дан не был, вместо чего администрация попросила авторов обращения доказать, что дорога на 2-ой Гористой находится в ненадлежащем состоянии.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес главы поселения, подписавшего ответ, внесено представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого с сотрудниками администрации проведена беседа разъяснительного характера по вопросу соблюдения порядка рассмотрения обращений, лицо, подготовившее ненадлежащий ответ на обращение, привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Кроме того, в отношении главы Сортавальского городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением мирового судьи глава поселения привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. С постановлением суда он не согласился, обжаловав в установленном порядке.

Решением Сортавальского городского суда постановление оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

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