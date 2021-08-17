Суд в Карелии отказался признать незаконным дополнительный сбор с населения за коммунальные платежи

Верховный суд Карелии признал законным введение комиссии за сбор коммунальный платежей с населения Единым расчетным центром.

Это следует из решения суда по иску жительницы Лахденпохьи Тамары Бородиной.

О результатах судебной тяжбы рассказала группа «Лахденпохья — навсегда!» Вконтакте.

Пенсионерка подала иск в суд на «Единый расчетный центр Республики Карелия», которые берет с плательщиков за ЖКУ дополнительные деньги в размере 1% за каждый платеж.

Лахденпохский районный суд отказался удовлетворить иск и Верховный суд Карелии поддержал это решение.

Дополнительный сбор введен для граждан, которые платят за ЖКУ наличными деньгами. Руководство «ЕРЦ», который находится в государственной собственности, объясняло это тем, что компания убыточна и дополнительный сбор поможет поправить ее финансовое положение.