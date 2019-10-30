Суд в Карелии отправил горе-перебежчика работать

Суд заменил осужденному неисполненное наказание в виде штрафа на обязательные работы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Приговором Сортавальского городского суда 36-летний мужчина был признан виновным в покушении на незаконное пересечение границы и приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Осужденный злостно уклонялся от уплаты штрафа, в связи с чем ему назначили обязательные работы на срок 60 часов.

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.