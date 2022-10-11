Суд в Карелии признал виновным лихача, направившего машину с тремя пассажирами в грузовик

Молодой житель Петрозаводска, виновный в аварии на трассе «Кола», услышал свой приговор.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение в отношении 20-летнего петрозаводчанина.

Как было установлено, молодой человек в декабре 2021 году управлял автомобилем, в котором находились его знакомые. На трассе «Кола» он пошел на обгон, грубо нарушив ПДД, и не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась во встречный грузовик.

В результате ДТП трое пассажиров, двум из которых не было 18 лет, получили серьезные травмы. Впоследствии они долго лечились.

Мужчина признал вину, принес извинения потерпевшим и начал возмещать моральный вред. Тем не менее, суд отказал ему в освобождении. Петрозаводчанин получил 1 год ограничения свободы под контролем уголовно-исполнительной комиссии. Он будет обязан регулярно проходить регистрацию и не сможет поменять место жительства без согласия инспекции.

Приговор не вступил в законную силу.