Суд в Карелии сказал, какое наказание ждет нарушителя режима самоизоляции

При несоблюдении режима самоизоляции можно получить штраф или лишиться свободы, сообщается на сайте Медвежьегорского районного суда.

Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил":

- часть 1- нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами или ограничением свободы на срок до одного года.

- часть 2- то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.