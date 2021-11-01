Суд в Карелии выдворил из страны иностранца, потерявшего память в ДТП

Беломорский районный суд рассмотрел дело гражданина Украины, который потерял память и нарушил режим пребывания в Российской Федерации.

Суд установил, что гражданин Украины нарушил режим пребывания в Российской Федерации, что выразилось в отсутствии документов, подтверждающих законность пребывания на территории РФ.

При рассмотрении дела иностранец вину в совершении правонарушения признал полностью, пояснив, что в результате дорожно-транспортного происшествия потерял память, находился на лечении в больнице в Москве, после чего приехал в Карелию на заработки.

Постановлением суда гражданин Украины признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначен штраф в размере 2 тысяч рублей с административным принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.