Суд в Карелии вынес приговор бригадиру, у которого работника насмерть придавило грузом

В Костомукше осудили бригадира, виновного в гибели работника, которого насмерть придавило 700-килограмовым грузом, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в ноябре 2020 года при выполнении работ по монтажу экскаватора 34-летний сотрудник производственного предприятия, являясь бригадиром и ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, не проконтролировал безопасность работников и допустил нахождение одного из них под поднятым грузом весом 700 кг.

Падение груза привело к гибели работника.

Приговором Костомукшского городского суда подсудимому назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также подсудимый в течение двух лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ на опасных производственных объектах.