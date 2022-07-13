Суд в Карелии вынес приговор местному жителю, у которого обнаружили взрывчатку

Житель Олонца хранил взрывчатые вещества дома, сообщили на сайте местного суда.

Олонецкий районный суд разобрал дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении и взрывчатых веществ.

Как оказалось, у жителя района закончилась лицензия на владение огнестрельным оружием. Не продлевая его, мужчина, тем не менее, продолжил хранить в доме емкости с порохом. Его и изъяли полицейские во время оперативно — розыскного мероприятия.

Подсудимый свою вину признал полностью.

Суд, рассмотрев дело, признал жителя Олонецкого района виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.