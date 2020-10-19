Суд в Карелии лишил свободы злостную неплательщицу алиментов

В Беломорске злостную неплательщицу алиментов, не желавшую работать, отправили в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Беломорский районный суд осудил местную жительницу за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей и назначил ей наказание в виде исправительные работы на 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденной 5% в доход государства.

Женщина была поставлена на учет в уголовно-исполнительной инспекции и направлена для отбывания наказания.



В ходе судебного заседания установлено, что осужденная неоднократно допускала нарушения порядка и условий отбывания наказания, из-за чего ей выносились предупреждения о замене назначенного наказания более строгим.



Женщина не являлась в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову без уважительных причин, также неоднократно не являлась для трудоустройства. К отбыванию наказания в виде исправительных работ так и не приступила.

Алиментщица не оспаривала обвинение в нарушениях.



Изучив обстоятельства дела, прокурор предложил заменить нарушительнице исправительные работы реальным сроком.



В результате суд вынес решение: лишить злостную неплательшицу алиментов свободы сроком на 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Осужденная была взята под стражу в зале суда.