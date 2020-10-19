Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус унес еще одну жизнь в Карелии
Сегодня 08:53
Целая школа и девять классов в Карелии закрыты на карантин из-за коронавируса 2
Сегодня 09:08
Двухлетний мальчик поступил в первый класс 1
19.10.2020 19:10
У больного ОРВИ в Карелии выявили сезонный коронавирус 3
Сегодня 07:25
"Палки в колесах бизнеса" 1
Сегодня 09:01

Суд в Карелии лишил свободы злостную неплательщицу алиментов

Новости. Общество
16:11, 20 Октября 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Загрузка...

В Беломорске злостную неплательщицу алиментов, не желавшую работать, отправили в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Беломорский районный суд осудил местную жительницу за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей и назначил ей наказание в виде исправительные работы на 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденной 5% в доход государства.

Женщина была поставлена на учет в уголовно-исполнительной инспекции и направлена для отбывания наказания. 

В ходе судебного заседания установлено, что осужденная неоднократно допускала нарушения порядка и условий отбывания наказания, из-за чего ей выносились предупреждения о замене назначенного наказания более строгим.

Женщина не являлась в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову без уважительных причин, также неоднократно не являлась для трудоустройства. К отбыванию наказания в виде исправительных работ так и не приступила.

Алиментщица не оспаривала обвинение в нарушениях.

Изучив обстоятельства дела, прокурор предложил заменить нарушительнице исправительные работы реальным сроком.

В результате суд вынес решение: лишить злостную неплательшицу алиментов свободы сроком на 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Осужденная была взята под стражу в зале суда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.10.2020, 14:55
Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Аналитика

Сегодня 15:45
Капитал
"Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали 1
Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.
"Палки в колесах бизнеса" 1
Сегодня 09:01
"Для нас все дороги важны" 2
16.10.2020 09:30
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Вся аналитика

Чтиво

19.10.2020 12:42
Личное мнение
Живодеры выбирают слабых 2
Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»