Суд в Карелии заставил местные власти очистить ценные земли от бутылок и покрышек

В Медвежьегорском районе арендатор пары гектаров сельскохозяйственного надела довела свои земли до состояния помойки.

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора проверили состояние сельскохозяйственных земель площадью 2,5 гектара в Медвежьегорском районе.



Надел с 2020 года находится в аренде у жительницы Карелии. Земли осушены, то есть, мелиорированы. Инспекторы нашли на участке свалку старых досок, бутылок и покрышек на площади в 745 квадратных метров.

Материалы проверки сотрудники РСН направили в прокуратуру Медвежьегорского района. Там обратились в суд с иском, смысл которого в том, чтобы обязать местные власти убрать весь мусор.

Решением суда Администрацию Медвежьегорского района обязали ликвидировать свалку. В декабре чиновники сообщили в надзорные органы о ликвидации свалки и прислали подтверждающие материалы, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.