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Суд в Карелии заставил поселковую администрацию отремонтировать разрушающееся здание очистных

Новости. Общество
13:29, 21 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Артем Геодакян

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Ремонт фильтровальной станции в Надвоицах находится на контроле прокуратуры Карелии, сообщили на сайте надзорного органа.

Прокуратура Сегежского района на основании публикации в СМИ сведений о проблемах водоснабжения в поселке Надвоицы провела проверку состояния муниципального имущества, обеспечивающего подачу воды населению.

Напомним, что на страницах «МК в Карелии» был опубликован материал об удручающем состоянии систем водоснабжения в Надвоицах, в том числе о разрушающейся фильтровальной станции.

Прокуратура установила, что здание фильтровальной станции из-за разрушения кирпичной кладки стен находится в аварийном состоянии, нахождение в нем представляет угрозу жизни и здоровья работников. При этом станция необходима для жизнеобеспечения поселка — в ней проводится очистка и обеззараживание воды, поступающей в дома местных жителей.

В связи с этим прокуратура района предъявила в суд заявление. На местную администрацию возлагалась обязанность провести ремонт фильтровальной станции.

Суд удовлетворил иск прокурора. Выполнение ремонта находится на контроле районной прокуратуры.

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Комментарии

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кир
2021-12-21 14:01:34
Без них не знали, что делать. Видимость работы прокуратуры. Не смешите моего кота. :)
Кеша
2021-12-21 14:15:08
кир, а чего прокуратура начала работать ? Что у них такое произошло ?
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