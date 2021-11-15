Суд в Карелии заставил поселковую администрацию отремонтировать разрушающееся здание очистных

Ремонт фильтровальной станции в Надвоицах находится на контроле прокуратуры Карелии, сообщили на сайте надзорного органа.

Прокуратура Сегежского района на основании публикации в СМИ сведений о проблемах водоснабжения в поселке Надвоицы провела проверку состояния муниципального имущества, обеспечивающего подачу воды населению.

Напомним, что на страницах «МК в Карелии» был опубликован материал об удручающем состоянии систем водоснабжения в Надвоицах, в том числе о разрушающейся фильтровальной станции.

Прокуратура установила, что здание фильтровальной станции из-за разрушения кирпичной кладки стен находится в аварийном состоянии, нахождение в нем представляет угрозу жизни и здоровья работников. При этом станция необходима для жизнеобеспечения поселка — в ней проводится очистка и обеззараживание воды, поступающей в дома местных жителей.

В связи с этим прокуратура района предъявила в суд заявление. На местную администрацию возлагалась обязанность провести ремонт фильтровальной станции.

Суд удовлетворил иск прокурора. Выполнение ремонта находится на контроле районной прокуратуры.