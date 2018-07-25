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Новости. Общество
10:13, 25 Июля 2018

Суд в Петрозаводске начнет пересмотр дела Дмитриева в сентябре

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Петрозаводский городской суд планирует 18 сентября начать пересмотр уголовного дела главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Об этом сообщила журналистам прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, представляющая сторону гособвинения.

Дело рассмотрит судья Александр Мерков.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Его арестовал суд на два месяца.

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Комментарии

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mobikk
2018-07-25 11:52:11
Выползут сейчас..защитники педофилии...
Orava
2018-07-25 11:05:33
Юрий держись.
Гость
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