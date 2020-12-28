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Суд в Петрозаводске приговорил лихача Сортланда за смертельное ДТП к реальному лишению свободы

Новости. Криминал
17:27, 29 Декабря 2020
фото: © dtpptz.ru
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Петрозаводский городской суд приговорил обвинявшегося в смертельном ДТП Кирилла Сортланда к 3 годам 2 месяцам колонии и обязал выплатить компенсацию родственникам погибшего.

Как сообщили "Столице на Онего" в городском суде, согласно приговору, осужденный должен отправиться отбывать срок в колонию общего режима.

Кроме того, он обязан выплатить компенсацию морального вреда родственникам водителя, погибшего в ДТП по вине Сортланда.

Размер компенсации матери погибшего составил 1,8 млн рублей, а двум его братьям - по 900 тыс. рублей каждому.

Перед оглашением приговора в своем последнем слове подсудимый заявил, что признает вину и раскаивается.

Как сообщалось ранее, 14 июня управлявший автомобилем BMW Сортланд на Комсомольском проспекте в Петрозаводске совершил столкновение с Daewoo Matiz. В результате водитель "малолитражки" 23-летний Владимир Вишневский получил травмы, несовместимые с жизнью, и на следующий день скончался в больнице. По данным прокуратуры, автотехническая экспертиза установила, что перед аварией BMW под управлением Сортланда двигался со скоростью 176 км/час при разрешенных в городе не более 60 км/час.

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