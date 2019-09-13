Подписаться
Новости. Общество
14:19, 13 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Суд в Петрозаводске приступил к разбирательству по делу об издевательствах над кадетами

Загрузка...

В 13 судебном участке мирового суда Петрозаводска началось рассмотрение резонансного дела по обвинению бывшего воспитателя президентского кадетского училища Романа Козака в издевательствах над курсантами.

Президентское училище в Петрозаводске работает два года. И за это время в отношении двух сотрудников было возбуждено два уголовных дела. Оба по статье 156 - "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Обвинения предъявлены бывшему воспитателю 52-летнему Роману Козаку и экс-заместителю начальника по воспитательной работе 64-летнему Александру Шарафудинову. Первое уголовное дело уже рассматривается в 13-м участке мирового суда судьей Еленой Шкловер. Второе дело – с обвинительным заключением военной прокуратуры направлено в ту же инстанцию, но заседание для рассмотрения по существу пока не назначено.

Оба уголовных дела объединяет то обстоятельство, что касаются они издевательств над несовершеннолетними кадетами в стенах училища, и при этом ни одно ведомство – ни военная прокуратура петрозаводского гарнизона, ни военный следственный отдел следственного комитета, ни руководство Западного военного округа, ни даже Минобороны РФ никак не комментируют вменяемые бывшим сотрудникам училища преступления.

В пятницу во время заседания по обвинению Козака, его адвокат Сергей Аверичев попросил суд закрыть процесс для прессы и сторонних слушателей.

Между тем, потерпевшими по делу проходят пять подростков: 15-летние Александр из Архангельска, Павел из Тульской области, Дмитрий из Санкт-Петербурга, 14-летний из Ленобласти. Их интересы представляет юрисконсульт президентского училища Любовь Овсянникова. Кроме того, на процессе присутствует профессиональный психолог Светлана Смирнова, работающая в военной комендатуре петрозаводского военного гарнизона.

Четверо потерпевших – юные кадеты училища – в зале заседания сидят в непосредственной близости от подсудимого, бывшего воспитателя, который, согласно предъявленному обвинению применял к ним физическую силу, "унижая честь и достоинство".

Вот, что можно прочитать в показаниях мальчиков:

"…(Козак) наступил ногой на мою правую ногу, чтобы я не мог отходить от него и нанес мне удар раскрытой рукой по подбородку", - рассказал следствию один из подростков.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-09-13 16:30:47
Не всё так плохо как вы раздуваете. Наблюдаю за одним курсантом. Возмужал парень и не ищет закладки наркоты как те, кто на воле остался.
Копатыч
2019-09-13 16:09:18
Почему в отношении начальника училища не возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности?!
Дарья Пынзарь
2019-09-13 15:30:24
"Их интересы представляет юрисконсульт президентского училища" ))))))
Знаю эту особу по работе в госнаркоконтроле, попала по блату в училище, как невестка одного из знакомых начальника.
И как может представлять интересы потерпевших сотрудник организации, в которой детей и избивали????? Я ничего не путаю? Не в их ли интересах спустить все проблемы на тормозах, чтобы не кинуть тень на всю контору, которая и так обгадилась по уши?
однозначно
2019-09-13 15:23:30
Согласен с Иваном. Профессиональная деформация у военных имеет место быть даже если они не участвовали в боевых действиях. А тут воспитатели в таком возрасте. Где они болтались после выхода на пенсию по выслуге лет известно только кадровику училища и Макаревичу. Или неизвестно ? Или было известно, но скрывали ?
Иван
2019-09-13 14:48:41
Кадетские училища создавались по аналогии с суворовскими училищами , что воспитать ребят сильными и умными защитниками Отечества . Только в суворовских училищах служат действующие офицеры , а не пенсионеры , которых по возрасту уже уволили из армии . Не просто так установлен предельный возраст пребывания на службе , люди вырабатываются , наступает личностная деформация и деградация . Допускать к детям пенсионеров в 64 и 52 года , видивших в своей жизни только солдат , это безумие . Результат , с этими двоими "воспитателями " мы видим , а сколько ещё там таких осталось , покажет время . Но какие то кадровые решения МО РФ надо принимать уже сейчас , начиная с начальника , который всё это и создал .
zanoza
2019-09-13 14:47:19
Дети над которыми издевались оказались ,в данном случае, беззащитными, а их тираны имеют влиятельных покровителей и дорогих адвокатов, да и ведомство примет все усилия чтобы замять ситуацию,так что их отмажут.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.09.2019, 15:57
Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
06.09.2019, 08:05
Ушел из жизни ветеран военной службы, гвардии генерал–майор Стефан Егорович Борисов
13.09.2019, 06:40
"Это был не его дедушка": подробности пожара в Карелии, где погиб пенсионер и обгорел ребенок (ЭКСКЛЮЗИВ)
12.09.2019, 16:09
Из-за смертельного ДТП в Петрозаводске перекрыли дорогу
13.09.2019, 08:42
Появились подробности смертельного ДТП в Петрозаводске
09.09.2019, 12:50
Глава Карелии выразил соболезнования семье погибшего ребенка

Аналитика

Сегодня 15:41
Тема недели
"Мы будем идти до победного конца"
Работники БСМП Петрозаводска начинают забастовку.
"Ударил открытой рукой в подбородок" 5
Сегодня 14:01
Сделано в Карелии. Сделано руками. 
Сегодня 11:03
Выборы-2019: кто кого "жахнул" 13
12.09.2019 12:52
Экоактивисты поддержали ключевые пункты мусорной реформы в Карелии 
12.09.2019 11:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:40
Без политики
"Здравляндия" - детская клиника доказательной медицины в Петрозаводске
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
Пять модных комбинаций для офиса
Сегодня 11:41
Конец света откладывается 1
12.09.2019 12:20
"Это просто досадное недоразумение" 2
10.09.2019 07:30
архив чтиво

Медиа

"Карелиянапрокат" от ТНТ-ОНЕГО
11.09.2019 20:16
все фото и видео

Опрос

Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»