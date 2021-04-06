Суд в Петрозаводске пытается выяснить состояние здоровья обвиняемого в коррупции при ремонте дорог Игоря Чичина

Обвиняемый в семи коррупционных преступлениях хозяин дорожной фирмы "Ремстройкомплект" Игорь Чичин, ссылаясь на болезнь, уже много раз не является в суд на рассмотрение его уголовного дела.

Запланированное на 1 апреля рассмотрение резонансного уголовного дела питерского бизнесмена Игоря Чичина – владельца фирмы "Ремстройкомплект", в 2015-2017 годы отвечавшей за ремонт и содержание дорог Карелии, в этот день не состоялось по причине неявки подсудимого. Один из его четырёх адвокатов Андрей Васильев из Санкт-Петербурга предоставил суду справку о том, что Игорь Чичин находится на стационарном лечении в кардиологической клинике. Поэтому судебное заседание отложили на неопределённый срок. При этом суд сделал письменный запрос в эту клинику Санкт-Петербурга, в котором просит сообщить, может ли Чичин по состоянию здоровья участвовать в рассмотрении его уголовного дела. Об этом "Столице на Онего" сообщили в суде.

Карельский Следком обвиняет Игоря Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В "дорожном деле" фигурирует сумма около 12 миллионов рублей. По версии следствия, в эту организованную группу входили теперь уже экс-начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его бывший заместитель Игорь Новокшонов. Они, как и Чичин, приехали в Карелию из Санкт-Петербурга. Соучастники, считает следствие, в 2015 – 2017 годах систематически брали взятки у дорожных фирм за предоставление им необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Кроме того, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы "Ремстройкомплекта" в конкурсных процедурах для заключения государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии. Общая, заранее обговоренная сумма взяток, которую, по данным следствия, собиралась, но лишь частично успела получить эта троица, составляет почти 28 миллионов рублей.

Напомним, что Никитин и Новокшонов, признавшие свою вину и заключившие досудебное соглашение со следствием, уже осуждены. Первый из них приговорен к 8 годам строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа. Второй – к 4 годам строгого режима и 22 миллионам штрафа. Еще одним подельником Чичина был другой питерский коммерсант Сергея Салуев. Он возглавлял созданную "Ремстройкомплектом" промежуточную подрядную организацию "Служба заказчика", которая заключала договоры субподряда с дорожными фирмами Карелии. Салуев получил 10 лет строгого режима и штраф в 6 миллионов рублей.

Судебный приговор пока не вынесен только Игорю Чичину, уголовное дело которого еще в марте 2019 года начал рассматривать судья Дмитрий Михайлов. После этого судьями по делу назначались Марина Носова, Александр Смирнов, Антон Левкин, а сейчас – Роман Парамонов

В 2019 году суд заменил Игорю Чичину содержание под стражей сначала на домашний арест, а затем на подписку о невыезде. Кроме того, суд разрешил ему уехать на лечение в больницу Санкт-Петербурга. Здесь, судя по информации его адвокатов, Чичин часто находится на лечении.