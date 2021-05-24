Суд в районе Карелии наказал молодого водителя, который ездил по купленным правам

В Пряжинском районе Карелии вынесли обвинительный приговор в отношении водителя, использовавшего поддельное водительское удостоверение, сообщается на сайте районной судебной инстанции.

Пряжинский районный суд 13 мая вынес приговор водителю, использовавшему поддельное водительское удостоверение.

Суд установил, что мужчина в январе был остановлен сотрудниками ГИБДД, которым умышленно предъявил поддельное водительское удостоверение. При проверке оказалось, что водительское удостоверение с указанным в нем номером было выдано на другое имя.

По словам осужденного, нуждаясь в водительском удостоверении на право управления легковым автомобилем, он в октябре 2020 года через сайт в интернете договорился получить нужное удостоверение за 22 тысячи рублей и получил его через две недели почтовым отправлением. Водительское удостоверение внешне было схоже с настоящим, в связи с чем он приобрел легковой автомобиль и стал спокойно на нем передвигаться.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Учитывая смягчающие обстоятельства, такие как полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, совершение впервые преступления небольшой тяжести, суд приговорил мужчину к наказанию в виде ограничение свободы сроком на 6 месяцев.

В течение этого времени он не должен выезжать за пределы территории района; изменять место жительства без согласия контролирующего органа. Кроме того, осужденный обязан один раз в месяц являться в контролирующий орган для регистрации.