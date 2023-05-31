Суд встал на сторону жителя Петрозаводска, которому присылали ненужную рекламу

Антимонопольная служба и суд помогли петрозаводчанину, пожаловавшемуся на нежелательную рекламу.

Как сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы Карелии, ранее к ним обратился местный житель с жалобой на рекламу компании-автодилера из Петрозаводска. Заявителю поступила реклама, согласие на которую он не давал.

Комиссия антимонопольной службы выяснила, что петрозаводчанин давал согласие только на обработку своих персональных данных для информирования о новых товарах и услугах с помощью различных средств связи, в том числе с помощью смс-сообщений. Это не подтверждало его согласие на получение рекламы.

Кроме того, согласие на обработку данных было изготовлено в нечитаемом, гораздо более мелком, в отличие от основного текста, размере шрифта.

В результате УФАС Карелии признало рекламу ненадлежащей. Компания обжаловала это решение, но суд встал на сторону петрозаводчанина. В результате автодилер вынужден был прекратить рассылку.