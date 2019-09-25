Суд вынес приговор полицейскому в Карелии, посадившему за решетку невиновную пенсионерку

Суд признал участкового уполномоченного Вячеслава Юрьева виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге из-за того, что отправил в камеру пожилую женщину и составил против нее фальшивый протокол.

Олонецкий районный суд вынес обвинительный приговор участковому уполномоченному, 35-летнему капитану полиции Вячеславу Юрьеву. Как установил суд, полицейский безосновательно задержал 59-летнюю местную жительницу. В тот поздний вечер 11 октября 2017 года женщина спала в квартире своей матери. К ним пришел участковый Юрьев, разбудил женщину и сообщил, что из квартиры ее знакомого украли шуруповерт, и она может быть причастна к этому преступлению. Полицейский потребовал, чтобы пенсионерка проехала с ним в отдел.

Женщина пыталась убедить капитана, что ни в чем не виновата и отказывалась на ночь глядя ехать в полицию. Защитить дочь пыталась и ее мать, также взволнованная происходящим. Однако Юрьев фактически силой заставил пенсионерку выйти из квартиры и сесть в полицейский автомобиль.

Подробности ночной истории и какое наказание полдучил полицейский, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".