Суд закрыл опасный детский лагерь в Карелии

По запросу прокурора суд закрыл опасный детский лагерь в Олонецком районе Карелии, сообщили на сайте ведомства.

Суд закрыл лагерь «Malina Camp» в районе деревни Вагвозеро Олонецкого района Карелии, где находились 39 детей, приехавших из-за пределов республики.

Ранее стало известно, что прокуратура заявила ходатайство о прекращении деятельности лагеря. В результате проверки в «Malina Camp» были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и противопожарного законодательства, связанные отсутствием необходимых документов, необорудованной территорией, неприспособленной для проживания детей.

В настоящее время деятельность лагеря прекращена, дети отправлены домой и переданы законным представителям.