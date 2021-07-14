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Суд закрыл опасный детский лагерь в Карелии

Новости. Общество
13:22, 15 Июля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

По запросу прокурора суд закрыл опасный детский лагерь в Олонецком районе Карелии, сообщили на сайте ведомства.

Суд закрыл лагерь «Malina Camp» в районе деревни Вагвозеро Олонецкого района Карелии, где находились 39 детей, приехавших из-за пределов республики.

Ранее стало известно, что прокуратура заявила ходатайство о прекращении деятельности лагеря. В результате проверки в «Malina Camp» были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и противопожарного законодательства, связанные отсутствием необходимых документов, необорудованной территорией, неприспособленной для проживания детей.

В настоящее время деятельность лагеря прекращена, дети отправлены домой и переданы законным представителям.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-15 14:35:20
Несчастные случаи непредсказуемы. А деньги не пахнут.
373
2021-07-15 13:55:15
Как так!? А почему открыли тогда?
Изя
2021-07-15 13:45:58
А почему перед открытием лагеря не обследуются , а закрываются в период отдыха ? Почему постоянно страдают дети и родители . Виновный то наказан рублём ??? :)
Гость
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