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Новости. Общество
16:45, 04 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Верховный суд Карелии освободил фермера Ираиду Шалак из-под стражи

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Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда и освободил Шалак из-под стражи, сообщил корреспондент "Столицы на Онего" из зала суда.

Соответствующее решение принял судья Верховного суда Карелии Олег Гудков, после рассмотрения апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде ареста для руководителя фермерского кооператива Ираиды Шалак.

Шалак сегодня постараются отпустить из СИЗО.

На заседании присутствовали бизнес-омбудсмен Елена Гнетова и президент Торгово-промышленной палаты Александр Панкратов.

Шалак была арестована 17 июня до 6 августа.

Следствие посчитало, что фермер Ираида Шалак может скрыться, совершить другое преступление и оказать давление на свидетелей.

Прокурор Ирина Кириллович попросила приобщить показания трех свидетелей, которые утверждают, что на них по делу оказывается давление, и они уже начинают менять показания.

Также прокурор и следователь попросили не удовлетворять жалобы защиты, считая, что их доводы не обоснованны, и оставить решение Петрозаводского суда об аресте Шалак до августа в силе.

Адвокат Шогин попросил суд приобщить к делу эпикризы о состоянии здоровья его подзащитной Ираиды Шалак.

Поручиться за Шалак согласились президент Торгово-промышленной палаты Александр Панкратов, директор предприятия в Мегреге Казимагомед Тагиров, Антонина Жеребцова, гендиректор племенного хозяйства "Ильинское" и депутат ЗС РК, а также Тихонова Вероника, глава Олонецкого городского поселения. Ранее с ходатайством об освождении Шалак выступил глава республики Артур Парфенчиков.

В прениях Михаил Шогин попросил избрать для Шалак меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы, либо домашний арест, либо подписку о не выезде, либо личное поручительство.

Сама Ираида Шалак тоже попросила избрать ей более мягкую меру пресечения.

Следователь Дубков заявил, что меру пресечения надо оставить без изменений, так как Шалак может оказать давление или даже изготовить подложные доказательства.

Прокурор выступила тоже против того, чтобы изменить меру пресечения, а также отпустить под поручительство, так как поручители не в полной мере понимают обязательства, которые на них накладывает уголовно-процессуальный кодекс.

Напомним, информация об аресте Шалак была опубликована на сайте МВД Карелии во вторник, 18 июня.

"Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, - говорится в сообщении ведомства. - Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства".

По версии следствия, в течение последних нескольких лет Шалак "фиктивно зарегистрировала 12 работников своего производства в качестве индивидуальных предпринимателей - глав фермерских хозяйств, предоставив соответствующие документы в налоговую службу".

После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство.

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак. Более того, по словам министра, еще не завершился отчетный период по расходованию грантов, полученных фермерами. Ущерб министерство также не признает.

Между тем фермеры Олонецкого района рассказали о давлении следователей после ареста Ираиды Шалак и как приходится выживать крестьянским хозяйствам в современных реалиях.

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Комментарии

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однозначно
2019-07-04 17:38:44
Саныч, мне то по крупному счету глубоко пофиг на эту фермершу с еёнными мутными схемами. Речь шла о Поташове, который писал статью про грибы да ягоды, а узнав о решении суда быстренько на коленке в самом конце статьи добавил туда эту жертву кровавого режима. С какой целью - ясен перец. Исключительно евонными либерастными стараниями восторжествовала якобы справедливость. А все остальные заступники типа Парфенчикова и прочих едросов тут совершенно посторонние. Тот еще плясун вокруг дерева дружбы.
Матонен
2019-07-04 17:15:55
Есть еще где-то разум и совесть...
Саныч
2019-07-04 17:05:07
И хорошо. Правда, скоро кир или однозначный напишет, что это плохо.
Американец
2019-07-04 16:59:21
а что Титов?
zanoza
2019-07-04 16:58:19
Ну хоть одна новость хорошая!
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