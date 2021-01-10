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Судьба крещенских купаний в Петрозаводске остается неизвестной

Новости. Общество
15:30, 11 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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За неделю до Крещения в администрацию столицы Карелии не поступило ни одной заявки на проведение купаний.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе мэрии, пока заявок на проведение крещенских купаний в администрацию не поступало.

Кроме того, ситуация с коронавирусом может повлиять на проведение обряда омовения в Крещение, которое традиционно собирает более тысячи горожан.

Напомним, в прошлом году крещенские купания прошли на Онежской набережной вблизи памятника Петру I. В связи с тем, что в акватории Онежского озера отсутствовал лед, купания проводили в наземной купели. Рядом с купелью были установлены палатки для переодевания. Всего мероприятие в Петрозаводске посетило более 1,7 тысячи человек, обряд купания совершило 676 человек. В целом по Карелии в обряде в прошлом году приняли участие около трех тысяч человек.

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Комментарии

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Горожанин
2021-01-11 17:24:43
"Плохо еще мы воспитываем нашу молодежь!" (т. Саахов)
David
2021-01-11 16:26:48
Вирус и переохлаждение-изумительное сочетание!
кир
2021-01-11 15:54:36
Баб в купальниках посмотреть - это главное простым людям. Хлеба и зрелищ.
Off
2021-01-11 16:41:49
кир, тебе нельзя на баб смотреть ..у тебя кот ревнивый . )))
Гость
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