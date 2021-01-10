Судьба крещенских купаний в Петрозаводске остается неизвестной

За неделю до Крещения в администрацию столицы Карелии не поступило ни одной заявки на проведение купаний.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе мэрии, пока заявок на проведение крещенских купаний в администрацию не поступало.

Кроме того, ситуация с коронавирусом может повлиять на проведение обряда омовения в Крещение, которое традиционно собирает более тысячи горожан.

Напомним, в прошлом году крещенские купания прошли на Онежской набережной вблизи памятника Петру I. В связи с тем, что в акватории Онежского озера отсутствовал лед, купания проводили в наземной купели. Рядом с купелью были установлены палатки для переодевания. Всего мероприятие в Петрозаводске посетило более 1,7 тысячи человек, обряд купания совершило 676 человек. В целом по Карелии в обряде в прошлом году приняли участие около трех тысяч человек.