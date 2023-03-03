Судьбу недостроенного дома для расселения аварийного жилья в райцентре Карелии решит суд

Власти Карелии добиваются через суд передачи в государственную собственность дома, который не достроила в Лахденпохье петербургская компания.

Об этом сообщил во время эфира проекта ««Объясняет ЦУР» Вконтакте министр строительства республики Виктор Россыпнов.

«Это объект незавершенного строительства, который принадлежит тому застройщику, который бросил эту стройку, и мы судимся, чтобы при наличии судебного решения получить в государственную собственность этот объект и достроить его в будущие программы», - объяснил министр.

По его словам, для расселения аварийного жилья будет построен другой дом на 28 квартир. Компания «Карелстроймеханизация» обещает сдать его в 2023 году.

Ранее Россыпнов говорил, что строительная компания «Трест «Севэнергострой», которая занималась строительством в Лахденпохье, внесена антимонопольной службой в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик ссылался на недостаток оборотных средств. Чтобы не превращать стройку в долгострой, власти приняли решение о расторжении контракта.