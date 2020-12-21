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Алиментщицу в Карелии отдали под суд

Новости. Общество
11:10, 22 Декабря 2020
фото: © ТАСС / Сергей Коньков
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В Пудожском районе на злостную неплательщицу алиментов завели уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, 35-летняя жительница Пудожского района в 2010 году была лишена родительских прав в отношении двух малолетних детей. Суд обязал нерадивую мать выплачивать алименты на  содержание детей, но свои обязанности она не исполняла. За что в феврале текущего года была привлечена к административной ответственности.

Однако женщина свое отношение не изменила и продолжила уклоняться от уплаты алиментов. При этом с марта по октябрь она работала вахтовым методом за пределами региона, но о своем трудоустройстве судебному приставу не сообщила, чтобы избежать удержаний денег из зарплаты.

В результате сумма невыплаченных алиментов на содержание детей за с марта по октябрь составила более 100 тыс. рублей.

Прокуратура Пудожского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины о неуплате алиментов.

В соответствии с уголовным законом за данное преступление может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.

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