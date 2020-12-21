Алиментщицу в Карелии отдали под суд

В Пудожском районе на злостную неплательщицу алиментов завели уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.
Так, 35-летняя жительница Пудожского района в 2010 году была лишена родительских прав в отношении двух малолетних детей. Суд обязал нерадивую мать выплачивать алименты на содержание детей, но свои обязанности она не исполняла. За что в феврале текущего года была привлечена к административной ответственности.
Однако женщина свое отношение не изменила и продолжила уклоняться от уплаты алиментов. При этом с марта по октябрь она работала вахтовым методом за пределами региона, но о своем трудоустройстве судебному приставу не сообщила, чтобы избежать удержаний денег из зарплаты.
В результате сумма невыплаченных алиментов на содержание детей за с марта по октябрь составила более 100 тыс. рублей.
Прокуратура Пудожского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины о неуплате алиментов.
В соответствии с уголовным законом за данное преступление может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.
Комментарии