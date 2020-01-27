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Судебные экспертизы имеют широкий спектр применения

Новости. Экономика
07:15, 28 Января 2020
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В настоящее время судебные экспертизы проводятся довольно активно.

Эксперты выдают заключение по заданному вопросу, который возник в ходе следствия. Судебная и внесудебная независимая экспертиза - sudexpa.ru.

Судебные экспертизы можно классифицировать по широкому ряду оснований. Прежде всего, речь идёт о характере специальных знаний. Экспертизы зачастую подразделяют на классы и роды, а также виды и подвиды.

К числу базовых классов стоит отнести криминалистические экспертизы. В этом случае проводят исследование с применением не только некоторых знаний и особых методик. За основу принимаются положения криминалистической техники. Экспертизы можно разделить на следующие виды:

• судебно-трасологические экспертизы. Речь идёт об изучении следов;
• судебные экспертизы оружия, в том числе холодного, а также боеприпасов или следов от выстрела (баллистическая экспертиза);
• судебно-почерковедческие экспертизы;
• судебно-технические экспертизы документов;
• судебно-портретные экспертизы;
• судебно-фототехнические экспертизы.

К не мене популярному классу стоит отнести экспертизы различных материалов, веществ и изделий. Тут подразумевается исследование металлов и сплавов, а также пищевых продуктов. Объекты для исследований обычно поступают на экспертизу в формате микрочастиц. Применяются различные биологические, химические и физические методы.

Далее стоит отметить класс судебно-медицинских экспертиз. Чаще всего их используют, когда речь идёт о преступлениях, совершённых против личности. Судебно-медицинская экспертиза может касаться людей (с целью определения возраста, различных заболеваний, состояния, тяжести повреждений и так далее), а также вещественных доказательств биологического происхождения (крови, слюны и прочих составов). Существует и судебно-психиатрические экспертизы, определяющие вменяемость конкретного человека.

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