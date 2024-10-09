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Судебные приставы Карелии стали донорами крови

Новости. Общество
09:20, 11 Октября 2024
фото: © УФССП России по Республике Карелия / VK

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Судебные приставы посетили мобильный пункт карельской Станции переливания крови.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в преддверии профессионального праздника проявили высокую гражданскую сознательность, сообщили на странице УФССП России по Республике Карелия.

9 октября 29 судебных приставов стали донорами крови, посетив мобильный пункт карельской Станции переливания крови.

Как сообщается, благодаря их участию региональный банк крови пополнился более чем на 13 литров цельной крови. Многие сотрудники уже не раз сдавали кровь и имеют звание «Почетный донор России». Но были и те, кто впервые присоединился к этому благородному делу.

«Пополнение регионального банка крови для наших коллег — возможность проявить социальную ответственность, милосердие и внести свой вклад в предотвращение беды», — отметил Олег Гончаров, главный судебный пристав Республики Карелия.

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