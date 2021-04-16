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Судебный пристав подал иск в защиту владельцев "Невского пассажа" в Петрозаводске

Новости. Общество
15:02, 17 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Пресненский районный суд Москвы рассматривает заявление о прекращении исполнительных производств в отношении предпринимателей Цмугуновых, которые обязаны снести незаконный торговый центр "Невский Пассаж" в Петрозаводске.

Иск в суд подал судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов Андрей Васильев.

Как следует из судебных документов, он обратился с заявлением о прекращении исполнительных производств в отношении братьев Цмугуновых на основании выводов ООО "Экспресс-оценка" о невозможности полного демонтажа наземной части пристройки к дому N30 по проспекту Александра Невского. 

Из этого следует, что судебные приставы в очередной раз захотели прекратить исполнительное производство в отношении незаконной пристройки в Петрозаводске, но теперь уже с помощью московского суда.

О ситуации со скандальным торговым центром читайте в статье "Тяжбы вокруг сноса "Невского пассажа" вышли на новый виток".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-04-17 15:59:33
Ну не смешили бы людей. Поставить, значит, можно, а снести нет? Предоставьте общественности план дома, план пристройки, и экспертную оценку. Посмотрим что там за "снести нельзя оставить".
udo
2021-04-17 16:06:49
nae, это ты не смеши. Написал, кому это выгодно. Не печатают, ждите, ждите, ждите.
театральный критик
2021-04-17 15:25:45
Полностью одобряю. Большинство граждан за сохранение Невского пассажа. Особенно покупатели.
Off
2021-04-17 16:38:28
театральный критик, это понятно , что вы с братом за сохранение ..но сносить надо . :)
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