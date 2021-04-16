Судебный пристав подал иск в защиту владельцев "Невского пассажа" в Петрозаводске

Пресненский районный суд Москвы рассматривает заявление о прекращении исполнительных производств в отношении предпринимателей Цмугуновых, которые обязаны снести незаконный торговый центр "Невский Пассаж" в Петрозаводске.

Иск в суд подал судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов Андрей Васильев.

Как следует из судебных документов, он обратился с заявлением о прекращении исполнительных производств в отношении братьев Цмугуновых на основании выводов ООО "Экспресс-оценка" о невозможности полного демонтажа наземной части пристройки к дому N30 по проспекту Александра Невского.

Из этого следует, что судебные приставы в очередной раз захотели прекратить исполнительное производство в отношении незаконной пристройки в Петрозаводске, но теперь уже с помощью московского суда.

О ситуации со скандальным торговым центром читайте в статье "Тяжбы вокруг сноса "Невского пассажа" вышли на новый виток".