Судимый петрозаводчанин вновь рискнул свободой ради семи упаковок наушников и портативной колонки

Кондопожская полиция раскрыла дело о краже.

В правоохранительные органы Кондопожского района обратились работники автозаправочной станции, расположенной в Янишполе. 13 августа с прилавков АЗС пропали гаджеты. Ущерб составил почти 26 тысяч рублей.



Во время предварительного расследования стало известно, что кража попала в объектив камер видеонаблюдения. Полицейские воспользовались видеозаписями и нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний петрозаводчанин.



Выяснилось, что мужчина действовал по определенной схеме. Он приходил в торговые заведения в небольших населенных пунктах и незаметно прятал в сумку товары. В этот раз онприсвоил семь новых упаковок наушников и портативную колонку. Злоумышленник во всем признался и сейчас находится под подпиской о невыезде.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до одного года колонии. Полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям.