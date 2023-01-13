Судимый житель Карелии попался на краже сварочной маски и электроинструмента

Жителю Муезерского района Карелии грозит пять лет в колонии по обвинению в краже из хозяйственной постройки.

В начале декабря в одном из поселков Муезерского района обокрали хозяйственную постройку. Неизвестный сбил навесной замок и вынес сварочную маску, электроинструмент, автомобильное зарядное устройство.

Владелец обратился в полицию с заявлением. Оперативники нашли подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 19-летний житель того же поселка. Молодой человек во всем признался и рассказал, что пошел на кражу, чтобы выручить немного денег.



Полицейские нашли проданные вещи и вернут их владельцу. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии. Молодому человеку грозит до пяти лет колонии.