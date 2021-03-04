Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Фотограф Карелии запечатлел "заонежского кенгуру" (ФОТОФАКТ) 1
Сегодня 09:32
Женщина нашла письмо в бутылке из прошлого века
04.03.2021 19:10
Более 950 жителей Карелии смогут съездить в санатории бесплатно 2
04.03.2021 17:20
Прокуратура Карелии заставила лесозаготовителя заплатить за аренду более полумиллиона рублей
04.03.2021 18:20
Мужчина в трусах и с веревкой на шее бегал по улице в Петрозаводске 9
Сегодня 12:40
Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала о загробной жизни
04.03.2021 23:30
"Пара шагов – и беда": Водитель чуть не сбил женщину на переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 07:00

Судить экс-министра транспорта Карелии Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет зампредседателя петрозаводского суда Александр Мерков

Новости. Общество
15:22, 05 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Дата начала рассмотрения дела пока не назначена, поскольку судья Александр Мерков находится в отпуске.

Судить бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова будет зампредседателя петрозаводского городского суда Александр Мерков. Дата начала процесса пока не определена, так как, по полученной в суде информации, Александр Мерков вышел в отпуск до 22 марта. Исходя из этого, можем предположить, что суд по делу Кайдалова, начнется в апреле.

Напомним, что теперь уже бывший глава Минтранса РК Алексей Кайдалов и аналогично экс-замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек были задержаны 6 февраля 2020 года и спустя два дня арестованы. Оба они Следкомом республики обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Кайдалов и замгендиректора аэропорта Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции предприятия взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова. При этом на денежных купюрах имелось заранее нанесенное на них оперативниками слово "взятка". Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве дал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В сделанной им явке с повинной этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректора Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся у нашего издания информации, они поделили пополам.

Как ранее мы сообщали, 2 февраля судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Игоря Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

Что касается Алексея Кайдалова, то он, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, по-прежнему показаний не дает и вину не признает. Защищают экс-главу Минтранса РК адвокаты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области - это член президиума Международной коллегии адвокатов Зограб Габриелян и адвокат Сергей Веретенников.

Напомним, что именно судья Мерков, который будет рассматривать дело Кайдалова, Алексей Кайдалов наверняка не "обрадуется", 28 февраля 2018 года вынес суровый приговор экс-председателю контрольного комитета Карелии Виталию Галкину, который вместе со своим бывшим заместителем Алексеем Бобылевым получили от торгующих контрафактным алкоголем коммерсантов семь взяток в размере от 15 до 70 тысяч рублей. Тогда Александр Мерков приговорил признавшего свою вину Виталия Галкина к 12 годам колонии строгого режима и 4 миллионам рублей штрафа – и это больше, чем просил прокурор. А у Алексея Кайдалова размер взяток гораздо больше и вину он не признает.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-05 16:26:39
Цена вопроса, - спросил умный кот.
Никита
2021-03-05 15:52:49
А начальников его когда будут судить ????????????????? Кто его сюда притащил ???????????????????
zanoza
2021-03-05 15:28:52
Самого сурового судью назначили Кайдалову, однако.
театральный критик
2021-03-05 15:47:09
zanoza, тот самый, который вашего педофила отпустил. Возрадуйся
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 4
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 2
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:45
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Подарки для прекрасных леди в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Сегодня 13:40
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»