Судить экс-министра транспорта Карелии Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет зампредседателя петрозаводского суда Александр Мерков

Дата начала рассмотрения дела пока не назначена, поскольку судья Александр Мерков находится в отпуске.

Судить бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова будет зампредседателя петрозаводского городского суда Александр Мерков. Дата начала процесса пока не определена, так как, по полученной в суде информации, Александр Мерков вышел в отпуск до 22 марта. Исходя из этого, можем предположить, что суд по делу Кайдалова, начнется в апреле.

Напомним, что теперь уже бывший глава Минтранса РК Алексей Кайдалов и аналогично экс-замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек были задержаны 6 февраля 2020 года и спустя два дня арестованы. Оба они Следкомом республики обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Кайдалов и замгендиректора аэропорта Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции предприятия взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова. При этом на денежных купюрах имелось заранее нанесенное на них оперативниками слово "взятка". Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве дал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В сделанной им явке с повинной этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректора Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся у нашего издания информации, они поделили пополам.

Как ранее мы сообщали, 2 февраля судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Игоря Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

Что касается Алексея Кайдалова, то он, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, по-прежнему показаний не дает и вину не признает. Защищают экс-главу Минтранса РК адвокаты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области - это член президиума Международной коллегии адвокатов Зограб Габриелян и адвокат Сергей Веретенников.

Напомним, что именно судья Мерков, который будет рассматривать дело Кайдалова, Алексей Кайдалов наверняка не "обрадуется", 28 февраля 2018 года вынес суровый приговор экс-председателю контрольного комитета Карелии Виталию Галкину, который вместе со своим бывшим заместителем Алексеем Бобылевым получили от торгующих контрафактным алкоголем коммерсантов семь взяток в размере от 15 до 70 тысяч рублей. Тогда Александр Мерков приговорил признавшего свою вину Виталия Галкина к 12 годам колонии строгого режима и 4 миллионам рублей штрафа – и это больше, чем просил прокурор. А у Алексея Кайдалова размер взяток гораздо больше и вину он не признает.