Судья Верховного суда Карелии получил почетную грамоту

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил почетную грамоту судье Верховного суда республики Сергею Коваленко.

Об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Почетная грамота вручается судье за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд.