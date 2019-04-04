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Новости. Криминал
11:36, 04 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев

Судья взяла самоотвод в деле обвиняемого во взяточничестве в Карелии бизнесмена Игоря Чичина

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Судья Петрозаводского городского суда Марина Носова взяла самоотвод от рассмотрения дела по обвинению петербургского бизнесмена Игоря Чичина в организации взяток при заключении госконтрактов в Карелии.

Соответствующее решение приняла Марина Носова в четверг на заседании суда. Решение председательствующего поддержали стороны защиты и обвинения.

"Поскольку судья Носова участвовала в данном уголовном деле еще на стадии оперативно-розыскной деятельности, давала определенные судом согласие на проведение тех или иных ОРМ, то у председательствующего судьи могло сформироваться мнение в том числе о виновности или невиновности в инкриминируемых преступлениях подсудимого Чичина. Что свидетельствует в свою очередь о заинтересованности судьи в исходе дела", - сказала прокурор Наталья Силкина.

Адвокаты Чичина заявили, что ни один из судей Петрозаводского городского суда не может рассматривать данное уголовное дело, и следует изменить территориальную подсудность.

"С нашей точки зрения, все судьи Петрозаводского городского суда не могут участвовать в рассмотрении настоящего уголовного дела. Нами было заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности на другой субъект (ходатайство впоследствии было возвращено защите – прим. "Столицы на Онего")… Ни один судья Петрозаводского городского суда не может рассматривать дело, потому что, как главой Республики Карелия в интервью, так и СМИ Республики Карелия в статьях, которые синхронно практически выходят, сформировано негативное отношение к подсудимому. Если проанализировать содержание этих статей, то у меня возникает ощущение, что Чичин – это фактически руководитель Республики Карелия в течение последних нескольких лет", - заявил адвокат Михаил Шогин.

В итоге дело будет рассматривать судья Антон Левкин. Предполагается, что заседания начнутся 22 апреля.

Чичин обвиняется по ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой в крупном и в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки, совершенная в особо крупном размере").

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Чичин организовал преступную группу для получения взяток через должностных лиц Управления автомобильных дорог Карелии, назначение которых на соответствующие должности им было обеспечено благодаря обширным личным связям среди высших должностных лиц органов исполнительной власти республики.

Взятки сообщники, в число которых входили директор учреждения Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, получали от представителей коммерческих организаций за  выгоды и преференции при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог.

Общий размер незаконно полученных денежных средств составляет более 12 млн рублей.

Кроме того, с июня 2015 года по май 2017 года Никитин и Новокшонов получили от Чичина взяток на общую сумму около 6 млн рублей за совершение указанных коррупционных преступлений.

В феврале городской суд Петрозаводска отправил Никитина и Новокшонова в колонию.

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