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Судно "Карелия", где была выявлена вспышка COVID-19, выходит с карантина

Новости. Общество
10:30, 20 Августа 2020
фото: © правительство Калининградской области
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С 21 августа карантинные мероприятия в отношении судоэкипажа траулера отменены.

По результатам повторного лабораторного обследования 72 членов судоэкипажа траулера "Карелия", выполненного Центром гигиены и эпидемиологии в Калининградской области, COVID-19 не выявлен, пишет "АиФ. Калининград" со ссылкой на региональный оперштаб.

Управлением Роспотребнадзора членам судна разрешено выйти на берег.

Два ранее заболевших выписаны из инфекционной больницы накануне по выздоровлению.

Ранее, 25 июля, санитарные службы Фарерских островов сообщили, что по результатам обследования 30 членов экипажа судна "Карелия", у 23 из них тест показал положительный результат. В Минсельхозе республики "Столице на Онего" подтвердили информацию об инциденте на судне карельской компании. 6 августа рыболовное судно зашло в Калининградский рыбный морской порт. 

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