Судно "Карелия", где была выявлена вспышка COVID-19, зашло в российский порт (ФОТО)

В четверг, 6 августа, рыболовное судно зашло в Калининградский рыбный морской порт.

Ранее, 25 июля, санитарные службы Фарерских островов сообщили, что по результатам обследования 30 членов экипажа судна "Карелия", у 23 из них тест показал положительный результат. В Минсельхозе республики "Столице на Онего" подтвердили информацию об инциденте на судне карельской компании.





Как сообщается на сайте правительства Калининградской области, на траулере "Карелия" проведен санитарно-карантинный контроль.

Сотрудниками регионального управления Роспротребнадзора проводится санитарно-карантинный контроль, инфекционной больницей организован осмотр 75 членов судового экипажа бригадой врачей, проводится забор материала на коронавирусную инфекцию.







Члены экипажа до получения результатов обследования не будут покидать судно, контактировать с третьими лицами и обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

"Сегодня в 9 часов утра на траулер была направлена бригада Областной инфекционной больницы в составе двух врачей и двух медицинских сестер. Врачи осматривают всех, кто находится на этом судне, а средний медперсонал проводит забор биоматериала для тестирования на COVID-19", – сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Калининградской области Игорь Иванов.





В случае выявления "положительного" результата обследования, либо выявления лиц с признаками респираторных заболеваний, они будут госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае контактные лица останутся на судне в режиме изоляции еще на 14 дней.