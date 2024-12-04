Сугробы столетней давности: жители Сортавалы перебирают исторические кадры

Горожане удивились, какими раньше были заснеженными улицы.

Жители Сортавалы опубликовали в паблике Подслушано в Сортавала фотографии, на которых изображен город в 1906 году.



«Сортавала, 1906 год. Судя по размерам сугробов и снежных заносов, зима в тот год была с весьма обильными снегопадами и вьюгами. Видимо, это стало событием, которое осветила пресса на страницах своих изданий», — написали авторы поста.

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