По стопам истории: как в деревнях Карелии делали сани

Сани использовали не только для развлечений, но и в хозяйстве.
Крестьяне Олонецкой губернии изготавливали сани не только для дровней, но и для детских санок. Информацию об этом опубликовали в паблике Земля и Люди — Советская Карелия.
Для изготовления саней крестьяне использовали специальный станок лекало.
Заготовку из берёзового дерева обтёсывали, парили в русской печи и ставили гнуться, на выходе получался полоз. Полозья сушили, затем в них проделывали гнёзда для скрепления полозьев, связывали поперёк вязками из ели или черёмухи и приделывали к полозьям кузов», — написали авторы поста.
Ранее в соцсети появилось фото мальчика с финскими санями на Онежской набережной после шторма.
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