По стопам истории: как в деревнях Карелии делали сани

Сани использовали не только для развлечений, но и в хозяйстве.

Крестьяне Олонецкой губернии изготавливали сани не только для дровней, но и для детских санок. Информацию об этом опубликовали в паблике Земля и Люди — Советская Карелия.

Для изготовления саней крестьяне использовали специальный станок лекало.

Заготовку из берёзового дерева обтёсывали, парили в русской печи и ставили гнуться, на выходе получался полоз. Полозья сушили, затем в них проделывали гнёзда для скрепления полозьев, связывали поперёк вязками из ели или черёмухи и приделывали к полозьям кузов», — написали авторы поста.

Ранее в соцсети появилось фото мальчика с финскими санями на Онежской набережной после шторма.