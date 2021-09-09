Сухогруз, севший на мель в Онежском озере в Карелии, отбуксировали в порт для ремонта

Сухогруз «Павел Лебедев», перевозивший 1,9 тыс. тонн щебня и севший на мель в Онежском озере у порта Ропручей в Карелии, отбуксировали обратно в порт для ремонта.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС по Карелии.

«Сухогруз отбуксировали в порт Рыбреки, где его начнут ремонтировать», — рассказала собеседница агентства.

Под данным Росморречфлота, для обеспечения безопасности к аварийному судну в день аварии прибыл буксир «Буран». В понедельник, 13 сентября, сухогруз разгрузили и в ночь на вторник отбуксировали в порт Ропручей на берегу села Рыбрека Прионежского района.

Напомним, 12 сентября сухогруз «Павел Лебедев», груженный 1900 тоннами щебня, сел на мель кормой в порту Ропручей. По уточненным данным, инцидент произошел во время маневрирования при отходе от места погрузки в районе порта. Задев камни днищем, сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения. В результате произошла усадка на мель, затопило машинное отделение.

Пострадавших в результате происшествия нет, в озере также не наблюдается разлива нефтепродуктов.

Карельская транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель сухогруза «Павел Лебедев» с щебнем в акватории Онежского озера.