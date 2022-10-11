Сухогруз снесло сильным ветром в опору моста в соседнем с Карелией регионе (ВИДЕО)

ЧП случилось ночью в центре Санкт-Петербурга.

В ночь на 31 октября сильный ветер снес сухогруз в опору разведенного Благовещенского моста в центре Санкт-Петербурга, пишет «Фонтанка».

По словам очевидцев, судно врезалось опору в 01.40. В это время в городе дул сильный северный ветер, судя по всему, он и снес сухогруз с маршрута.



На записи камеры, расположенной в километре от моста, видно маневры судна, а звука удара не слышно из-за шума ветра.



В выходные в Петербурге дул сильный ветер. В ночь на воскресенье мосты из-за этого не разводили.