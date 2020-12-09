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"Суммы должны быть не с потолка": поправки к бюджету от оппозиции не прошли через парламент

Новости. Общество
12:55, 10 Декабря 2020
фото: пресс-служба парламента Карелии
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Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии отказалось поддержать поправки оппозиционных фракций к проекту бюджета на 2021 год.

Решение по этим и другим поправкам было принято сегодня при обсуждении проекта закона о бюджете во втором чтении.

"Учитывая сложность ситуации, все поправки в бюджет, в первую очередь, направлены на обеспечение жизнедеятельности республики и поддержку наших земляков. Это должны быть абсолютно конкретные цели и конкретные суммы. Не взятые с потолка, а в строгом соответствии с финансовыми возможностями Республики Карелия", - заявил в начале заседения председатель парламента Элиссан Шандалович.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Римма
2020-12-10 14:22:32
Да где вы видели оппозицию? Эта кучка бездельников-навальят?
ники
2020-12-10 13:41:41
Вредители , таких надо больше не избирать .
zanoza
2020-12-10 13:35:07
Было бы удивительно, если бы поправки оппозиции прошли.
однозначно
2020-12-10 13:30:02
Хозяйство вести - не плакатиком трясти. В каталог бесполезных однозначно
zanoza
2020-12-10 13:34:03
Хозяйство вести-не колготками трясти :)
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