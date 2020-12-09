"Суммы должны быть не с потолка": поправки к бюджету от оппозиции не прошли через парламент

Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии отказалось поддержать поправки оппозиционных фракций к проекту бюджета на 2021 год.

Решение по этим и другим поправкам было принято сегодня при обсуждении проекта закона о бюджете во втором чтении.

"Учитывая сложность ситуации, все поправки в бюджет, в первую очередь, направлены на обеспечение жизнедеятельности республики и поддержку наших земляков. Это должны быть абсолютно конкретные цели и конкретные суммы. Не взятые с потолка, а в строгом соответствии с финансовыми возможностями Республики Карелия", - заявил в начале заседения председатель парламента Элиссан Шандалович.

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