Суперкороткая рабочая неделя ждет россиян после Первомая

Следующая рабочая неделя в России, которая начнется после праздничных первомайских выходных, будет состоять всего из двух дней.

Россияне выйдут на работу в четверг (3 мая) и в пятницу (4 мая), сообщили в Роструде.

Первый рабочий день после праздничных выходных выпадет на 3 мая. После праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя. Ближайшие выходные продлятся в течение четырех дней — с 29 апреля по 2 мая.

Празднование 9 Мая — Дня Победы — в этом году приходится на среду, поэтому никаких переносов не будет. Выходной будет распространяться только на эту дату.