Суперкороткая рабочая неделя ждет россиян после Первомая

По теме
Загрузка...
Следующая рабочая неделя в России, которая начнется после праздничных первомайских выходных, будет состоять всего из двух дней.
Россияне выйдут на работу в четверг (3 мая) и в пятницу (4 мая), сообщили в Роструде.
Первый рабочий день после праздничных выходных выпадет на 3 мая. После праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя. Ближайшие выходные продлятся в течение четырех дней — с 29 апреля по 2 мая.
Празднование 9 Мая — Дня Победы — в этом году приходится на среду, поэтому никаких переносов не будет. Выходной будет распространяться только на эту дату.
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
22.04.2018, 13:55
26.04.2018, 14:37
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
27.04.2018, 11:33
Аналитика
Сегодня 11:44
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
27.04.2018 12:54
26.04.2018 11:23
24.04.2018 13:27
Чтиво
Сегодня 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии