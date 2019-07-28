"Суперсервис" госуслуг запустят в Карелии в октябре

Россиянам пообещали два суперсервиса госуслуг до конца года, сообщают СМИ.

К концу года появятся онлайн-оформление европротокола и сервис, позволяющий гражданам оперативно получать услуги, связанные с исполнительным производством. Об этом рассказал глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков, сообщается на сайте телеканала "360"

Сервис "Оформление европротокола онлайн" позволит соотечественникам самостоятельно оформлять извещения о ДТП через госуслуги и мобильные приложения. Эта процедура займет не более 15 минут. Также россияне смогут в электронном виде изучать результаты рассмотрения. Сервис заработает в ноябре в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Суперсервис по оформлению госуслуг, связанных с исполнительным производством позволит получать в электронном виде расширенные сведения о ходе исполнительного производства. Эта функция нужна обычным гражданам и предпринимателям. Пользователи госуслуг получат данные автоматически в течение 30 секунд. При этом лично обращаться в компетентные органы не понадобится. Проект заработает в тестовом режиме в октябре в Карелии.

"Все остальные суперсервисы будут запускаться по мере готовности", — добавил Носков.

Суперсервисы — комплексные госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям. Всего в РФ планируется ввести 25 приоритетных суперсервисов.