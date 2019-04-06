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Новости. Криминал
13:58, 06 Апреля 2019
фото: ТАСС / Сергей Шлеюк

Супруги из Петрозаводска получили срок за покушение на сбыт наркотиков через тайники


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Супружеская пара из Петрозаводска отправится в колонию за покушение на сбыт наркотиков через тайники (закладки).

Как сообщили в карельской прокуратуре, Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении супругов, покушавшихся на сбыт наркотиков.

В суде установлено, что страдающие синдромом зависимости от психостимуляторов супруги летом и осенью прошлого года, действуя совместно с неустановленными лицами, попытались сбыть в общей сложности более 10 граммов наркотических средств через тайники (закладки). При этом жена одновременно выполняла роль администратора интернет-чата, через который велась торговля наркотиками.

Преступление не было доведено до конца в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил обоим подсудимым наказание в виде 4 лет лишения свободы, они взяты под стражу в зале суда.  Приговор не вступил в законную силу.

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