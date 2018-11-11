Супруги пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле

В Сегежском районе на трассе из-за гололедицы перевернулся автомобиль, травмы получили два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

В Сегежском районе на 701 км автодороги "Кола" водитель Suzuki не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП пострадал 52-летний водитель и его 51-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.