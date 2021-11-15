Суточное число умерших от коронавируса в России приблизилось к тысяче

В стране зафиксировано 1 023 летальных исхода от коронавируса — это наименьшее количество смертей за 2 месяца, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 27 967 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 250 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 214 790 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 984 921.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 32 655 человек.

По данным на 19 декабря, за сутки в России подтверждено 1 023 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 297 203 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 декабря остаются 1 544 375 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 199 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровел 201 человек.