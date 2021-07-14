Свалка мусора образовалась в популярном месте отдыха жителей Карелии

На берегу Сямозера после выходных была обнаружена огромная куча мусора.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появилась фотография берега озера Сямозеро в Пряжинском районе.

«Берег Сямозера в понедельник. Утро после выходных», — так подписал фотографию её автор.

На фото видно свалку, образовавшуюся на пляже возле озера, в одном из популярных мест отдыха жителей Карелии и гостей республики.

В комментариях читатели паблика сравнивают создателей горы мусора с известными парнокопытными животными и сетуют на то, что эта стихийная свалка — далеко не единственная в Карелии.

Напомним, ранее блогер нашел свалку мусора, которую устроили в лесу жители деревни, отрезанной от цивилизации, также в Пряжинском районе.

А по всему побережью Сямозера, в свою очередь, были установлены таблички с ошибками и просьбой не загрязнять берег.