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Свалка мусора образовалась в популярном месте отдыха жителей Карелии

Новости. Общество
08:20, 15 Июля 2021
фото: © Александр Шомбин/ВК

На берегу Сямозера после выходных была обнаружена огромная куча мусора.

 В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появилась фотография берега озера Сямозеро в Пряжинском районе.

«Берег Сямозера в понедельник. Утро после выходных», — так подписал фотографию её автор.

На фото видно свалку, образовавшуюся на пляже возле озера, в одном из популярных мест отдыха жителей Карелии и гостей республики.

В комментариях читатели паблика сравнивают создателей горы мусора с известными парнокопытными животными и сетуют на то, что эта стихийная свалка — далеко не единственная в Карелии.

Напомним, ранее блогер нашел свалку мусора, которую устроили в лесу жители деревни, отрезанной от цивилизации, также в Пряжинском районе.

А по всему побережью Сямозера, в свою очередь, были установлены таблички с ошибками и просьбой не загрязнять берег.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-07-15 09:58:35
Поциент новозначный, не зясяряйте эфир!)
наташка
2021-07-15 08:51:38
Рогалевич раньше очень любил свалки фотографировать
Злой парень
2021-07-15 08:29:41
У нас кучи надзорных органов! Ежели б их заставить работать, то порядок за неделю можно навести!
Гость
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