«Свечу Памяти» зажгли у Вечного огня в Петрозаводске (ФОТО)

Несколько десятков петрозаводчан приняли участие в акции «Свеча Памяти», которая прошла в 4 утра у мемориала Вечный огонь.

Как пишет на своей странице в соцсети министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, сегодня, 22 июня в 4 утра, он вместе с неравнодушными жителями Карелии принял участие в акции «Свеча Памяти». Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби. Присутствующие на акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

«22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Подвиг советского народа навсегда останется в нашей памяти — это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы выразить свою благодарность», — пишет глава Минобразования и спорта республики.

Роман Голубев приглашает жителей Карелии принять участие еще в одной памятной акции — «Минута молчания», которая пройдет сегодня в 12.15 по московскому времени одновременно во всей России.

«В эту минуту прервется вещание в эфире телевидения и радио, остановится общественный транспорт и личные автомобили. Кроме того, на предприятиях, где позволяет технологический цикл — приостановится вся работа», — сообщил министр.

Ранее власти Петрозаводска раскрыли подробности церемонии передачи Меча Победы.