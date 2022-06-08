Власти Петрозаводска раскрыли подробности церемонии передачи меча Победы

Торжественная передача меча Победы состоится в День памяти и скорби, сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

22 июня в 15:00 в Петрозаводске у Стелы воинской славы состоится торжественная церемония передачи меча Победы.

Ранее меч получил мэр Петрозаводска Владимир Любарский в Москве в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Меч символизирует вклад карельской столицы в победу в Великой Отечественной войне.

Меч Победы изготовлен вручную южно-уральскими мастерами, он соответствует государственному стандарту клинкового оружия. Клинок из златоустовской стали украшен растительным орнаментом и дарственной надписью. На другой его стороне высечена цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На цельнометаллических ножнах выгравированы портреты русских полководцев.

Меч будет передан на хранение в Центр воинской славы.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков с Любарским привезли в Петрозаводск меч Победы.