Сверла за 10 тысяч рублей стали соблазном для молодого петрозаводчанина

Пропажу сразу нескольких наборов сверл обнаружили в одном из крупных строительных гипермаркетов в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В конце сентября в дежурную часть полиции поступила информация от работников крупного строительного гипермаркета. В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения они выявили факт кражи товара. Из торгового зала пропало несколько наборов сверл на сумму более 10 тысяч рулей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний петрозаводчанин. Он признался, что товар незаметно вынес в рюкзаке, чтобы потом продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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