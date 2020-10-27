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Сверла за 10 тысяч рублей стали соблазном для молодого петрозаводчанина

Новости. Криминал
18:20, 28 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Пропажу сразу нескольких наборов сверл обнаружили в одном из крупных строительных гипермаркетов в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В конце сентября в дежурную часть полиции поступила информация от работников крупного строительного гипермаркета. В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения они выявили факт кражи товара. Из торгового зала пропало несколько наборов сверл на сумму более 10 тысяч рулей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний петрозаводчанин. Он признался, что товар незаметно вынес в рюкзаке, чтобы потом продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее бомж-рецидивист умыкнул спортивную сумку из магазина в Петрозаводске, несмотря на протест охранника.

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