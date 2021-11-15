Свет вернули на лыжную трассу в Петрозаводске

На лыжной трассе «Фонтаны» восстановили уличное освещение, сообщили в администрации столицы Карелии

На лыжной трассе «Фонтаны» восстановлено наружное освещение. Подрядчик протянул под землей новый силовой кабель, подключил электроснабжение и провел все необходимые пусконаладочные работы.

Фонари на трассе будут работать ежедневно с 6.30 до 22.00 в часы сумерек. До воскресенья их будут включать в ручном режиме. С понедельника специалисты переведут фонари на автоматический режим. Тогда они станут гаснуть по утрам и зажигаться по вечерам вместе с городским освещением. Время работы с 6.30 утром и до 22.00 вечером не изменится.

«Все сложности преодолели. Так что всем добро пожаловать на лыжню! – написал на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский. – Встречу с неравнодушными любителями зимнего спорта и прогулок, как и обещал, проведем за круглым столом до конца года. Определяемся с датой мероприятия».

Ранее глава столицы Карелии рассказал о причинах задержки работ по восстановлению системы освещения на трассе «Фонтаны», где 5 декабря официально открыли лыжный сезон.