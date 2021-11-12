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Стало известно, почему не загорелись фонари на лыжной трассе в Петрозаводске

Новости. Общество
07:25, 07 Декабря 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Глава столицы Карелии рассказал о причинах задержки работ по восстановлению системы освещения на трассе «Фонтаны», где 5 декабря официально открыли лыжный сезон.

Напомним, в минувшее воскресенье на спортивной трассе «Фонтаны» в Петрозаводске стартовал традиционный городской фестиваль «Зимние Фонтаны». К этому дню власти города планировали завершить восстановительные работы на системе освещения. Об этом мэр столицы Карелии Владимир Любарский говорил во встречи с активистами, на которую пришел на ходунках. Но 5 декабря фонари на лыжной трассе так и не загорелись. Глава города объяснил на своей странице в соцсети причины задержки.


Владимир Любарский/ВК

«Подрядчик, приступивший к замене силового кабеля, установил, что он пролегает на частной территории. Оформление сервитута отложило бы выполнение задачи на длительный срок. Решили пустить новый кабель в обход, поэтому сроки сдачи все же сместились. Процедуры согласования завершились, вдоль трассы уже подготовили траншею для протяжки кабеля. К его укладке планируют приступить 7 декабря. На основные работы потребуется около недели, ещё несколько дней уйдет на пусконаладочные», - пишет Владимир Любарский.

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