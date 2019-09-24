Светофор в центре Петрозаводска отключат до вечера

Ремонт светофора может затруднить движение транспорта в центре Петрозаводска, предупредили в администрации города.

В связи с ремонтом светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. Ориентировочно до 20.00 объект будет отключён. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.

Ремонт светофоров проходит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Работы ведёт подрядчик ООО "ОНЕГО-ДОРЗНАК". Всего на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофорных объектов. В полном объёме специали